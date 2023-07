Wohnmobil in Esbeck verschwunden: Die Schöninger Polizei bittet um Zeugenhinweise. (Symbolbild)

Polizei Helmstedt Unbekannte stehlen Wohnmobil in Esbeck

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag in Esbeck ein Wohnmobil gestohlen. Die Helmstedter Polizei beziffert den Gesamtwert des Gefährts auf etwa 40.000 Euro. Die rechtmäßigen Eigentümer hatten ihr acht Jahre altes Fahrzeug der Marke Weinsberg vor der Garage auf ihrem Grundstück in der Alversdorfer Straße abgestellt – ordnungsgemäß verschlossen.

„Als sie am Donnerstagmorgen aus dem Fenster schauten, war ihr Wohnmobil verschwunden“, erklärt die Polizei. Als Tatzeitraum geben die Ermittler die Zeit zwischen 0.30 und 5.30 Uhr an. Sie hoffen darauf, dass Anwohner oder Autofahrer verdächtige Personen bemerkt haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Schöningen auf – erreichbar unter der Telefonnummer (05352) 951050.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de