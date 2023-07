Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall im Kreis Helmstedt

Danndorf Bei einem Auffahrunfall in Danndorf im Kreis Helmstedt haben sich eine 75-Jährige und ein 63-Jähriger schwer verletzt.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochmittag auf der Hauptstraße in Danndorf im Kreis Helmstedt ereignet. Davon berichtete die Polizei am Donnerstag. Zwei Personen verletzten sich schwer.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei und Aussagen von Beteiligten und Zeugen fuhr ein 63 Jahre alter Mann gegen 11.47 Uhr auf der Hauptstraße von Danndorf in Richtung Vorsfelde. In Höhe einer leichten Rechtskurve stoppte er aufgrund von Gegenverkehr sein Fahrzeug und wollte nach links auf den dortigen Parkplatz abbiegen. Dies bemerkte eine hinter ihm fahrende 75-jährige Autofahrerin zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf das vordere Auto auf. Bei dem Zusammenprall zogen sich beide Fahrer schwere Verletzungen zu und kamen ins Krankenhaus. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr über den Parkplatz umgeleitet.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de