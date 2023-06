Süpplingenburg: Hausbewohnerin ertappt Dieb auf frischer Tat

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagmittag aus einem Haus in der Kaiser-Lothar-Straße in Süpplingenburg Bargeld gestohlen. Und das, berichtet die Helmstedter Polizei, obwohl er dabei von der Hauseigentümerin überrascht wurde.

Als die Frau gegen 12.10 Uhr ihre Tür öffnete, stand ihr plötzlich ein fremder Mann gegenüber. Dieser hielt einen offenbar gestohlenen Geldschein in der Hand und war im Begriff, das Haus zu verlassen. Die Eigentümerin stellte sich dem Täter in den Weg, worauf dieser versuchte, die Frau wegzudrängen. Als ihm dies nicht gelang, lief der Unbekannte ins Wohnzimmer, öffnete ein Fenster, sprang aus 2,50 Meter Höhe heraus und lief zu einem silberfarbenen Opel mit polnischem Kennzeichen, der in der Nähe einer Kirche geparkt war. Er flüchtete in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder dem Auto geben können, sollen sich bei der Polizei in Helmstedt unter der Telefonnummer (05351) 5210 melden.

red

