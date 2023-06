"Fee – total recall" waren am Samstagabend Headliner der Schöninger Musiktage. Mit den Fee-Originalen Lothar Brandes an den Keyboards und Reinhard (Ralli) Lewitzki am Schlagzeug standen Sängerin Majimbi Mergner und der neue Frontmann Peter Savic sowie Oliver Schmidt (Gitarre) und der Schöninger Michael Stern (Bass) auf der Bühne.