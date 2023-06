Helmstedt Außerdem fährt eine 44-Jährige unter Alkoholeinfluss auf einen Kreisel auf. Am St. Stephani-Friedhof wurde in ein Auto eingebrochen.

Polizei Helmstedt Jugendliche besprühen Hausfassaden mit Farbe in Helmstedt

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Anwohner im Bereich Ostendorf drei Jugendliche bemerkt, die Hausfassaden mit Farbspray besprühten. Die alarmierten Polizeibeamten konnten anschließend im Rahmen der Fahndung drei Tatverdächtige in unmittelbarer Tatortnähe feststellen. Als diese von den Beamten kontrolliert werden sollten, flüchteten sie in verschiedene Richtungen, wie die Polizei mitteilt.

Zwei der drei Tatverdächtigen konnten vorläufig festgenommen werden. Die dritte Person ist zunächst unerkannt entkommen. Die Beamten fanden in den mitgeführten Rucksäcken zahlreiche Sprühdosen, Handschuhe und Kleidung mit entsprechenden Farbe. Nach Feststellung der Personalien wurden die Jugendlichen dann den Eltern übergeben.

Betrunken auf Kreisel gelandet

Eine 44-jährige Fahrzeugführerin aus Winsen (Luhe) ist am Samstag auf der B 245a aus Richtung Harbke in Richtung Helmstedt unterwegs gewesen. Im Bereich des Kreisverkehrs überfuhr sie ein Verkehrsschild und kam anschließend auf der Mittelinsel zum Stehen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme kam der Verdacht auf, dass die 44-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,25 Promille. Die Beamten stellten daraufhin den Führerschein sicher und ordneten eine Blutentnahme an. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Auto beim Friedhof aufgebrochen

Auf dem Besucherparkplatz des St. Stephani-Friedhofs haben unbekannte Täter am Samstag zwischen 21 Und 22 Uhr laut Polizeiangaben die Seitenscheibe eines Pkw Ford eingeschlagen. Sachdienliche Hinweise nimmt die örtliche Polizeidienststelle unter 05351/521-0 entgegen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen.

