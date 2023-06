Polizei Helmstedt Unbekannte brechen in Helmstedt in Arztpraxis ein

Unbekannte sind in der Zeit von Donnerstag, 19 Uhr, bis Freitag, 7 Uhr, in eine Arztpraxis im Max-Planck-Weg in Helmstedt eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, gelangten die Täter an das Gebäude und zerstörten die Glasfüllung eines Fensters. Durch dieses stiegen die Täter anschließend in die Praxis ein und durchsuchten die darin befindlichen Räume.

Was sie hierbei erbeuteten und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen verdächtige Personen aufgefallen sind und bittet um Hinweise an die Polizeiwache in Helmstedt, Rufnummer 05351/521-0.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Helmstedt lesen:

Täglich wissen, was in Helmstedt passiert: Hier kostenlos für den täglichen Helmstedt-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de