Schwerer Unfall am Autobahnkreuz Wolfsburg – Verletzter

Am Autobahnkreuz Wolfsburg hat es am Mittwoch einen schweren Unfall gegeben.

Die Feuerwehren der Gemeinde sind am Mittwoch zu gleich drei Einsätzen ausgerückt. Gegen 11.30 Uhr half die Feuerwehr Flechtorf auf dem Parkplatz eines Discounters an der Alten Berliner Straße. Durch einen unglücklichen Umstand war ein Kleinkind in einem Pkw eingeschlossen worden. Der Fahrzeugschlüssel lag ebenfalls in dem Fahrzeug, so dass sich die Mutter nicht mehr zu helfen wusste und die Feuerwehr zu Hilfe rief, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr.

Um das zweijährige Kleinkind, das in seinem Kindersitz in dem Fahrzeug saß, zu befreien, klebten die Einsatzkräfte eine Seitenscheibe des Fahrzeuges mit Klebeband ab und zerstörten die Scheibe mit einem Federkörner. Nach wenigen Minuten konnte das Kind wieder an seine Mutter übergeben werden. Die Polizei war ebenfalls vor Ort.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus dem Kreis Helmstedt:

Kollision zwischen zwei Fahrzeugen am Autobahnkreuz Wolfsburg

Um 14.30 Uhr folgte der zweite Einsatz des Tages. Die Feuerwehren aus Flechtorf, Lehre und Wendhausen rückten zum Autobahnkreuz Wolfsburg aus. Im Auffahrtsbereich von der Autobahn 39 auf die Autobahn 2 kam es zu einem Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Hierbei stieß ein Fahrzeug mit der Fahrerseite in die Leitplanke. Um den verletzten Fahrer möglichst schonend aus seinem Fahrzeug zu befreien, war es notwendig, dass das Fahrzeug auf der Beifahrerseite geöffnet wurde. Dann konnte der Fahrer aus seinem Fahrzeug gerettet werden. Über die Schwere der Verletzungen und die Unfallursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Ölspur – Feuerwehr reinigt Straße in Flechtorf

Noch auf der Rückfahrt vom Einsatz auf der Autobahn 2 rückte die Feuerwehr Flechtorf gegen 15.30 Uhr zu einer Ölspur in Flechtorf aus. Im Bereich der Nikolaus-Otto-Straße/K 33 hatte ein Fahrzeug Dieselkraftstoff verloren. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und ließ eine Fachfirma zur Ölspurbeseitigung kommen, welche die Fahrbahn reinigte und die notwendige „Griffigkeit“ der Fahrbahn wieder herstellte.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de