Einsatz in Helmstedt: Feuerwehr rettet Kind aus Wohnung

Wegen eines ausgelösten Rauchmelders in in einem Wohngebäude ist es am Dienstagnachmittag zu einem Feuerwehreinsatz am Harbker Weg in Helmstedt gekommen. Die Einsatzkräfte retteten ein Kind aus der Wohnung.

Vor Ort war der Geruch von angebrannten Essen wahrnehmbar, berichtet ein Feuerwehrsprecher. Nachdem niemand die Tür öffnete, verschafften sich die Einsatzkräfte Zugang zum Gebäude. Die Wohnung war leicht verraucht, das angebrannte Essen bestätigte sich, so der Sprecher. Aus der Wohnung rettete die Feuerwehr ein Kind, laut Angaben zirka 6 Jahre alt, und übergab es dem Rettungsdienst. Die Wohnung wurde belüftet und die Einsatzstelle anschließend der Polizei übergeben.

red

