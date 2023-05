Eine Menschenmenge griff am Sonntagabend Polizeibeamte an, die wegen Ruhestörung im Einsatz waren. In Schönungen brachen Unbekannte außerdem in ein Juwelier ein.

Polizei Helmstedt Ruhestörung in Helmstedt: Menge greift Polizeibeamte an

Polizeibeamte sind am Sonntagabend in der Straße Virchowweg von einer Menschenmenge angegriffen worden. Zuvor waren sie wegen Lärmbelästigung dorthin gerufen worden, berichtet die Polizei Helmstedt am Dienstag.

Demnach fuhren die ersten Beamten gegen 20 Uhr am Sonntag in den Virchowweg und trafen auf einem Hinterhof etwa 30 feiernde Personen an. Auf die Bitte hin, die Lautstärke zu reduzieren, reagierte die Feiergesellschaft laut Angaben der Polizei aggressiv und uneinsichtig und bedrängten die Polizisten zunehmend. Diese forderten daraufhin Unterstützungskräfte an.

Polizei setzt Reizgas ein

„Aus den umliegenden Wohnblöcken gesellten sich mehrere Personen zu der Gesellschaft, die sich mit den Feiernden solidarisierten“, berichtet ein Polizeisprecher. Die Zahl der Personen sei auf 50 gestiegen, die die Einsatzkräfte weiterhin bedrängten. Die Einsatzkräfte forderten die Menge wiederholt auf, Distanz zu wahren und sich zu beruhigen. Stattdessen hielten zwischenzeitlich mehrere Personen der Gruppe Stühle in den Händen und drohten diese auf die Einsatzkräfte zu schleudern, heißt es im Bericht. Nach Eintreffen weiterer Streifenwagen bedrohte und beleidigte die Gruppe die Beamten weiter, sodass die Polizisten Reizgas einsetzten.

„Hierbei wurden vier Personen leicht verletzt und durch herbeigerufene Rettungswagen behandelt“, so der Polizeisprecher. Dem aber nicht genug: Ein 42 Jahre alter Mann und ein 45-Jähriger aus der Gruppe griffen die Polizeibeamten außerdem an. Beide Angreifer wurden zu Boden und ins Gewahrsam gebracht. Zwei Beamte verletzten sich leicht, konnten ihren Dienst aber fortsetzten.

Die Polizei leitete mehrere Verfahren unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Bedrohung und Beleidigung ein. Die Ermittlungen dauern an.

Unbekannte brechen in Juwelier ein

Unbekannte sind am frühen Dienstagmorgen in ein Schmuckgeschäft in der Niedernstraße in Schöningen eingebrochen. Das berichtet die Polizei am Dienstag. Gegen 2.20 Uhr wurde eine Anwohnerin durch Geräusche geweckt. Als sie aus dem Fenster schaute, bemerkte sie, wie zwei Personen von dem Juwelier davonliefen und wie ein Lieferwagen ein Bekleidungsgeschäft neben dem Schmuckladen belieferte.

Gegen 8.20 Uhr bemerkte die Besitzerin des Juweliers, dass eine Scheibe trotz Metallrolladen vor dem Fenster eingeschlagen worden war. Die Täter konnten durch den Rolladen hindurchgreifen und aus der Auslage mehrere Schmuckstücke stehlen, heißt es im Polizeibericht. Wie hoch der Schaden ist, wird derzeit ermittelt.

Die Polizei hofft darauf, dass Anwohnern oder den Lieferanten des benachbarten Modegeschäftes verdächtige Personen aufgefallen sind und bittet um Hinweise an die Polizei in Schöningen unter der Rufnummer 05352 951050.

