Fußballfans vermüllen Linienbus – und räumen dann auf

Fußballfans haben am Samstag in einem Bus in Grasleben (Kreis Helmstedt) geraucht und den Bus vermüllt. Das teilt die Polizei am Montag mit. Demnach war die Gruppe, bestehens aus rund 20 Fans, in der Linie 318 unterwegs, als die Polizei in der Vorsfelder Straße in Grasleben gegen 19.50 Uhr einschritt.

Eingesetzt waren Beamte aus Helmstedt und Schöningen, Verstärkung kam von der Autobahnpolizei. Die Einsatzkräfte verwiesen die Fans aus dem Bus, die Gruppe räumte diesen aber noch auf – unter polizeilicher Aufsicht, wie es in der Meldung heißt.

88-Jährige in Seniorenheim beklaut – Zeugen gesucht

Ebenfalls am Samstag ereignete sich in Velpke ein Trickdiebstahl, nach dem die Polizei nun Zeigen sucht. Gegen 14.15 Uhr sprach eine unbekannte Frau im DRK-Seniorenheim im Mittelweg eine 88-jährige Bewohnerin an und gab sich als DRK-Mitarbeiterin aus. Die Seniorin ließ die Frau in die Wohnung.

Später stellte die 88-Jährige fest, dass Schmuck fehlt. Die Polizei hegt den Verdacht, dass noch eine weitere Person an der Tat beteiligt gewesen sein könnte. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 05351 521-0 bei der Polizei Helmstedt zu melden.

Mehr Blaulicht-News

red

