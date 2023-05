Polizei Helmstedt Unbekannter wirft Scheibe an Bushaltestelle in Schöningen ein

Nach einem Fall von Vandalismus an einer Bushaltestelle in Schöningen (Kreis Helmstedt) sucht die Polizei Zeugen und Geschädigte. Wie die Beamten berichten, beschädigte ein Unbekannter am Freitag gegen 11.40 Uhr die Scheibe eines Bushaltehäuschens in der Straße Am Schloß in Schöningen, während zwei bisher unbekannte Jugendliche dort warteten.

Zeugen hatten die Polizei alarmiert, nachdem sie gesehen hatten, wie der Mann im Vorbeiehen einen Stein in die Scheibe warf. Die ging dabei zu Bruch, die Scherben flogen bis auf die Fahrbahn.

Scherben treffen auch wartende Jugendliche

Im Wartehäuschen saßen zwei Jugendliche, auch sie bekamen Splitter der berstenden Scheibe ab. Ob die beiden dabei verletzt wurden, ist unbekannt. Sie stiegen in die Linie 370 und fuhren in Richtung Helmstedt davon.

Der Täter ging weiter in Richtung Innenstadt. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, vor allem aber die beiden Jugendlichen, die an der Haltestelle gewartet hatten. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in Schöningen unter der Telefonnummer 05352/951050 zu melden.

