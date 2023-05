Burkhard Schicke will im Gebäude seiner Apotheke am Nordertor Einzelhandel etablieren - die Stadt Helmstedt ist dagegen. Am Montag überreichte er mit dem Seniorenbeirat 750 Unterschriften in seiner Sache an den Bürgermeister. Das Foto zeigt (von links): Bürgermeister Wittich Schobert, Wolfgang Schmidt (Seniorenbeirat), Burkhard Schicke, Rüdiger Pietrek (Seniorenbeirat).