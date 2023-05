Die neuen Holzmöbel für Helmstedts Neumärker kommen

Helmstedt. Vor zwölf Jahren wurden die futuristischen Holzmöbel in der Neumärker in Helmstedt aufgestellt. Warum sie jetzt ausgetauscht werden.

So sehen die neuen Sitzmöbel aus: Diese Muster-Sitzgruppe steht schon am Ende der Neumärker Straße.

Die neuen Sitzmöbel für die Neumärker in Helmstedt kommen. Das zumindest kündigt die Stadt Helmstedt jetzt in einer Pressemitteilung an. „In Kürze werden die abgängigen Holzmöbel, die an verschiedenen Standorten in der Neumärker Straße zum Verweilen einladen, von den Mitarbeitenden des städtischen Betriebshofes gegen neue ausgetauscht“, heißt es in der Mitteilung. Und das sind die Details.

„Insgesamt werden neun neue Sitzgruppen an den bisherigen Standorten beziehungsweise leicht versetzt installiert“, wird die Innenstadtmanagerin Nicol Opilo zitiert. Die bisherigen sogenannten QIN-Möbel, aufgestellt im Rahmen einer Quartiersinitiative für die Neumärker Straße, stehen seit zwölf Jahren an ihren Standorten. Allerdings seien die Vollholz-Möbel zum Teil stark abgenutzt. Einige Elemente seien daher schon abgebaut worden.

Eine Muster-Sitzgruppe steht schon in der Neumärker Straße

Ins Leben gerufen worden war die sogenannte QIN-Initiative von Petra Schadebrodt, Uta Schönian-Oehrig und Wolfram Wrede. Sie hatten sich zum Ziel gesetzt, die Aufenthaltsqualität in der Einkaufsstraße zu verbessern. Vor zwei Jahren dann setzten sich die Initiatorinnen dafür ein, dass die zum Teil nicht mehr ansehnlichen Vollholzmöbel ersetzt werden. Und jetzt kommen die neuen.

„Eine neue Muster-Sitzgruppe wurde bereits an der Ecke Neumärker Richtung Gröpern aufgestellt. Die Möbel bestehen aus Stahlbeinen und haben eine Sitzfläche aus Holz“, erläutert Opilo.

Fast komplett mit Fördermitteln finanziert

Die Kosten für die QIN-Möbel wurden zu 90 Prozent über das Förderprogramm „Perspektive Innenstadt“ finanziert. Rechtzeitig zu Beginn der wärmeren Jahreszeit werden diese nun aufgestellt.

