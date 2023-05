Baggerarbeiten für neuen Edeka in Helmstedt

Do., 11.05.2023, 18.33 Uhr

Abriss am alten Posthof in Helmstedt: Selbst Bürgermeister Wittich Schobert ließ am Donnerstag den Bagger kreisen, um Platz für den neuen Edeka-Markt zu schaffen. Auf dem 7900 Quadratmeter großen Innenstadt-Areal soll der Supermarkt bis 2024 entstehen.