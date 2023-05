Unfall Helmstedt: Auto bleibt auf Dach liegen

Das Auto kam in Helmstedt von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Seitengraben und kollidierte mit einer Grabenquerung (Feldbrücke). Es überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Auf der B244 in Richtung Esbeck hat sich am Freitagnachmittag um 15 Uhr ein Auto überschlagen und ist auf dem Dach gelandet. Nach Angaben der Feuerwehr in Helmstedt passierte der Unfall auf der K13 im Bereich Abzweig Wolsdorf. Vor Ort kam ein PKW von der Fahrbahn ab, heißt es weiter, durchfuhr den Seitengraben und kollidierte mit einer Grabenquerung (Feldbrücke).

Ersthelfer befreiten den Verunfallten aus dem Wagen. Bei Eintreffen der Feuerwehr wurde die Person bereits durch den Rettungsdienst versorgt. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und kontrollierte auf auslaufende Betriebsmittel, so die Nachricht. Maßnahmen seitens Feuerwehr waren nicht erforderlich. Angaben zur Ursache und Art der Verletzung liegen nicht vor.

red

