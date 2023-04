Einbruch in Helmstedter Lebensmittelmarkt – Polizei sucht Zeugen

Helmstedt. Am Görlitzer Platz in Helmstedt ist am Wochenende eingebrochen worden. Die Polizei ermittelt.

Unbekannte sind zwischen Samstagnachmittag (16 Uhr) und Montagfrüh (2 Uhr) in das Lebensgeschäft am Görlitzer Platz in Helmstedt eingebrochen. Wie die Polizei erläutert, schlugen die Täter eine Scheibe des Einkaufsmarkts ein, um in das Gebäude zu gelangen.

„Nach bisherigen Erkenntnissen erlangten die Einbrecher kein Diebesgut.“ Zeugen, die Hinweise zu der Tat, verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Helmstedt unter der Telefonnummer (05351) 5210 zu melden.



