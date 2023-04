SPD Helmstedt wählt neuen Vorstand

Helmstedt. Auf dem Parteitag in der Helmstedter Begegnungsstätte der Awo haben die Mitglieder Jörn Domeier als Parteichef das Vertrauen ausgesprochen.

Die Helmstedter SPD hat bei ihrem Unterbezirksparteitag einen neuen Vorstand gewählt. Wie die Partei in einer Mitteilung schreibt, fand der ordentliche Parteitag in der Helmstedter Begegnungsstätte der Arbeiterwohlfahrt für Parteimitglieder aus dem Landkreis Helmstedt statt.

Jörn Domeier bleibt mit einer Zustimmung von 82 Prozent weiterhin Chef der stärksten politischen Partei im Landkreis Helmstedt. „Ich danke Euch für das Vertrauen und freue mich auf weitere zwei Jahre guter und vertrauensvoller Arbeit“, so Domeier nach seiner Wahl. Zu Domeiers Stellvertretern wählten die Parteimitglieder Waltraud Rybotycky aus Schöningen, Len Reinecke aus Lehre und Alexandra Girod aus Helmstedt.

Neu gewählter Schriftführer Jan Fricke aus Schöningen sitzt auch als Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion im Vorstand. Zuständiges Vorstandsmitglied für Finanzen und Datenschutz ist weiterhin Florian Friedrich aus Helmstedt. Pressesprecher ist der Helmstedter Ferhat-Atilgan Kara. „Gerade in diesem Jahr, in dem die SPD 160 Jahre alt wird, freut es mich, weiterhin für die Außendarstellung der Partei verantwortlich zu sein“, so Kara zu seiner Aufgabe.

Zu Beisitzenden wählten die Parteimitglieder Bahne Brand aus Helmstedt, Edelgard Hahn aus Lehre, Bianca Holste aus Schöningen, Jasmin Jerke aus Grasleben, Sonja Muschalle aus Königslutter, Margrit Niemann aus Helmstedt, Thomas Pasemann aus Nord-Elm und Manfred Reck aus Velpke.

red

