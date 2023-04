Schulschwimmen am Gymnasium Schöningen wieder uneingeschränkt

Mit dem Abflauen der Corona-Pandemie lernen wieder mehr Kinder das Schwimmen. Die bundesweit erfreuliche Entwicklung kann auch das Schöninger Gymnasium Anna-Sophianeum verzeichnen. „Die Schwimmfähigkeit der Kinder hatte während der Corona-Pandemie deutlich nachgelassen, da durch das Schließen der Bäder die Möglichkeit zum Schwimmen fehlte. Außerdem wurden weniger Kurse angeboten, weshalb viele Kinder ihr Bronzeabzeichen, früher Freischwimmer genannt, nicht erwerben konnten“, erklärt Bengt Hagelstein, Stellvertretender Schulleiter des Gymnasiums.

Das Gymnasium Anna-Sophianeum habe, nachdem der coronabedingte Nachholbedarf systematisch festgestellt worden sei, eine Nichtschwimmer-AG angeboten. In dieser Arbeitsgemeinschaft sollten alle Fünftklässler, die noch kein Bronzeabzeichen hatten, dieses nachholen können. „Im Verlauf des letzten halben Jahres haben dies auch fast alle geschafft“, kann Hagelstein nun Erfolg vermelden.

Auch der reguläre Schwimmunterricht in den Jahrgängen 5 bis 7 habe in der Vergangenheit Schwierigkeiten bereitet. „Die Zeiten, in denen das Schwimmbad genutzt werden konnte, mussten während der Pandemie gekürzt werden, um aufgrund der Hygieneregeln zusätzliche Reinigungen vorzunehmen.“ Umso erfreulicher sei es, so Hagelstein, dass das Gymnasium nun wieder uneingeschränkt Schwimmunterricht im Negenbornbad anbieten könne.

33 Silberabzeichen beim Schwimmfest des Gymnasiums

So sei es auch möglich gewesen, am letzten Tag vor den Osterferien ein Schwimmfest mit allen Schülerinnen und Schülern des 6. Jahrgangs zu veranstalten. „Dass wir so gute Bedingungen hier in Schöningen zum Schwimmen haben, ist nicht selbstverständlich“, betont Sportlehrer und Bademeistersohn Lars Hosse. „Ich bin dankbar dafür, wie effektiv und reibungslos die Abstimmung mit der Stadt Schöningen und den Schwimmmeistern war. Wir konnten so das Schwimmbad einen ganzen Vormittag exklusiv nutzen.“ Neben Spielen im Wasser hatten die Jugendlichen dabei auch Gelegenheit, ihr Silberabzeichen zu absolvieren. 33 Mädchen und Jungen taten dies mit Erfolg. Beim Ausdauerschwimmen sei in 20 Minuten insgesamt eine Strecke von 44 Kilometern zurückgelegt worden.

Laut Angaben der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) sind 2022 insgesamt 78.716 Schwimmabzeichen abgenommen worden – mehr als doppelt so viele wie ein Jahr zuvor. 2021 waren es nur 38.112. Damit näherten sich die Werte laut DLRG-Präsidentin Ute Vogt dem Niveau von vor der Pandemie. Dennoch sei der Rückstand durch lange Zeit geschlossene Bäder weiterhin erheblich. Denn das Ergebnis liege immer noch um knapp 14 Prozent unter dem von 2019.

