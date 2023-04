Helmstedt. Die Feuerwehr Helmstedt musste in der Nacht von Montag auf Dienstag zu einem Einsatz im Industriegebiet ausrücken: Ein Pkw brannte.

In der Nacht von Montag auf Dienstag brannte im Industriegebiet in Helmstedt dieser Pkw aus.

Blaulicht Helmstedt Feuer in Helmstedt – Pkw brennt in der Nacht komplett aus

Auf der Porschestraße in Helmstedt hat in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Pkw gebrannt. Das teilt die Feuerwehr Helmstedt mit. Bei Ankunft der Feuerwehr um kurz vor 2 Uhr stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand.

Die Ausbreitung des Feuers auf andere Fahrzeuge konnte die Feuerwehr Helmstedt verhindern. Im Anschluss kümmerte sich die Polizei um den Einsatzort. Gründe für den Brand nennt die Feuerwehr bislang nicht.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Helmstedt:

afr

