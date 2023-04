Der Landmarkt wird die Schöninger Innenstadt am Wochenende wieder in ein Blumenmeer verwandeln. (Archivbild)

Wieder Landmarkt in Schöningen Blumenpracht und Bull-Riding beim Landmarkt in Schöningen

Der „Landmarkt“ kehrt zurück nach Schöningen. Am kommenden Wochenende, Samstag und Sonntag, 22. und 23. April, bietet er als erste große Open-Air-Veranstaltung im Festreigen des Schöninger Jubiläumsjahrs nicht nur eine schillernde Blumenpracht in der Innenstadt, sondern auch eine große Auswahl an regionalen Produkten und Kunsthandwerk. Spektakuläre Landmaschinen und ein vielfältiges Gastro-Angebot für jeden Geschmack werden wieder Bestandteil der neu belebten Traditionsveranstaltung sein.

Live-Musik mit Irish Rover am Samstag auf dem Markt

„Besucher dürfen sich auf ein umfang- wie abwechslungsreiches Programm freuen“, verspricht Michael Stern von der Schöninger Werbegemeinschaft (SWG), die das Großevent federführend gemeinsam mit dem Verkehrsverein und der Stadt organisiert. So gibt es auf der Spielemeile in Zusammenarbeit mit dem Jugendfreizeitzentrum und der Jugendfeuerwehr an beiden Tagen jede Menge Spaß und Action für alle Kinder. Und Erwachsene können ihre Cowboy-Qualitäten bei einer Runde Bull-Riding auf dem Marktplatz unter Beweis stellen. Einen Bücherflohmarkt wird zudem die Stadtbücherei von 10 bis 16 Uhr in den Räumen am Brauhof 12 veranstalten. Die große Landmarkt-Party steigt Samstagabend von 18 Uhr an auf dem Marktplatz. Für Livemusik sorgt dabei Irish Rover mit Ralf Lappnau.

„Der Landmarkt war eine der großen Schöninger Traditionsveranstaltungen“, betont Michael Stern. „Schon im vergangenen Jahr haben wir uns gesagt: Den müssen wir einfach wiederbeleben, der darf im Veranstaltungskalender der Stadt nicht fehlen. Dank vieler neuer Gesichter und helfenden Händen in der SWG ist uns das jetzt gelungen. Wir haben jetzt viele junge Leute, die uns tatkräftig unterstützen, das ist einfach großartig.“

Rabatt-Aktion für Anwohner des Altstadtgürtels

Für alle Anwohner im Schöninger Altstadtgürtel haben sich die Veranstalter zum Landmarkt eine besondere Aktion ausgedacht. Um die Innenstadt dem Jubiläum entsprechend aufzuwerten und zu verschönern, erhalten Anwohner der Straßenzüge Markt, Obere und Untere Niedernstraße, Beguinenstraße, Burgplatz, Baderstraße, Brauhof, Catthagen und Abelnkarre gegen Vorlage ihres Ausweises 25 Prozent Rabatt auf alle Balkon- und Beetpflanzen bei den ortsansässigen Gärtnereien Koch und Siedentopf am kompletten Landmarktwochenende sowie bis zum 18. Mai in den Geschäften.

Tombola, Glücksrad und Zauberei vorm Ladencafé Klönsnack

Auch das Schöninger Ladencafé Klönsnack klinkt sich mit seinem Jubiläum in den Landmarkt ein. Der Dritte-Welt-Laden, der für seinen Tee sowie diverse Fairtrade-Produkte bekannt ist, feiert sein 40-jähriges Bestehen. Von Anfang an dabei ist der heutige Team-Chef Christian Cebulla. Seit vergangenem Jahr kooperiert die Initiative mit der Schöninger Flüchtlingshilfe (wir berichteten).

Für Sonntag, 23. April, lädt das „Klönsnack“ alle, die erfahren wollen, was die engagierten Ehrenamtlichen so auf die Beine stellen, zu einem Brunch samt kleinem, aber feinem Programm von 10 bis 15 Uhr direkt vor seine Haustür in der Salzstraße 31 ein

„Besucher können bei uns ihr Glück bei einer Tombola versuchen oder am Glücksrad testen, ob Fortuna ihnen hold ist“, verrät Jens Ludwig vom Klönsnack-Team. Auch die Jüngsten sollen nicht zu kurz kommen: „Ein Zauberer zeigt ihnen und den Eltern, dass manches möglich ist, womit sie nicht gerechnet hätten. Neben weiteren Aktivitäten für Kinder wird auch Live-Musik erklingen.“ Willkommen seien alle, „die an diesem Sonntag die gemütliche, ungezwungene Klönsnack-Atmosphäre genießen wollen“.

