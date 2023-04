Die Polizei ist am Freitag in Helmstedt und Sachsen-Anhalt angerückt, um acht Wohnungen zu durchsuchen. Verdächtigt werden die Bewohner wegen „gewerbs- und bandenmäßig organisierter Betrugskriminalität“. (Symbolbild)

Polizei Helmstedt Organisierter Betrug – sieben Objekte in Helmstedt durchsucht

Die Polizei hat am Freitagmorgen sieben Objekte in der Helmstedter Innenstadt und ein Wohnhaus in Sachsen-Anhalt durchsucht. „Vorausgegangen waren zahlreiche und intensive Ermittlungen im Bereich der gewerbs- und bandenmäßig organisierten Betrugskriminalität“, erklärt ein Polizei-Sprecher.

Daraufhin hatte sich der dringende Tatverdacht gegen acht Personen im Alter von 16 bis 22 Jahren erhärtet – und die Staatsanwaltschaft Braunschweig hatte beim zuständigen Amtsgericht in Braunschweig Durchsuchungsbeschlüsse beantragt, denen der zuständige Richter am Amtsgericht stattgab.

Bei den Durchsuchungen in den frühen Morgenstunden stellten die Ermittler neben mehreren Waffen zahlreiche Mobiltelefone und Computer sicher. Die Auswertung der sichergestellten Datenträger dauere an, heißt es weiter.

Polizei ist überrascht von „krimineller Energie und Abgebrühtheit“

„Im Zusammenhang mit diesem Verfahren waren die Ermittler sichtlich erstaunt darüber, mit wie viel krimineller Energie und Abgebrühtheit die Jugendlichen und Heranwachsenden bei ihren Taten vorgegangen sind“, sagt der Polizei-Sprecher.

Den insgesamt acht Beschuldigten wird unter anderem vorgeworfen, Betrugsdelikte im gesamten Bundesgebiet mit einem Gesamtschaden von über 100.000 Euro begangen zu haben. Dabei gelangte die Bande über Phishing-Mails an die Bankdaten und TAN ihrer späteren Opfer. In der Folge wurden dann Zahlungen und Geldabhebungen zu Lasten der Bankkunden durchgeführt.

Mehr Nachrichten aus Helmstedt und Umgebung:

Die Beschuldigten wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Täglich wissen, was in Helmstedt passiert: Hier kostenlos für den täglichen Helmstedt-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de