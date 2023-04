3000 Euro Schaden: Unbekannte beschädigen Skoda in Flechtorf

Die Polizei in Lehre sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Einrichtungsdiscounters in Flechtorf ereignet hat. Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand parkte ein Ehepaar einen Skoda Kamiq am Dienstagnachmittag gegen 14.15 Uhr auf dem Parkplatz des Discounters. Etwa 25 Minuten später kam das Ehepaar vom Einkaufen zurück, so die Mitteilung, stieg in den Wagen und fuhr nach Hause. Hier stellten die beiden fest, dass der Wagen am linken vorderen Radkasten starke Beschädigungen aufwies.

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte offenbar beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz den Skoda gerammt und sich ohne um den entstandenen Schaden zu kümmern aus dem Staub gemacht. Nach ersten Schätzungen dürfte der Unfallschaden sich auf 3000 Euro belaufen. Da zu der angegebenen Tageszeit der Einrichtungsdiscounter und der dazugehörige Parkplatz stark frequentiert wird, hoffen die Ermittler darauf, dass andere Nutzer des Parkplatzes oder Kunden Hinweise zu dem Verursacher geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation in Lehre oder (05353) 941050.

red

