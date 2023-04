Helmstedt. Nachdem Unbekannte bereits Ostern mehrere Lauben in einem Gartenverein aufgebrochen haben, schlugen sie nun wieder zu. Gibt es einen Tatzusammenhang?

Polizei Helmstedt Wieder Einbruch in Gartenlaube in Helmstedt – Serientäter?

In eine Gartenlaube sind Unbekannte am frühen Mittwochmorgen eingebrochen. Die Tat ereignete sich zwischen 5 und 6.30 Uhr im Kleingartenverein an der Straße Magdeburger Tor. Die Beute der Diebe: Eine Musikanlage und ein Schlüsselbrett.

In die Laube gekommen waren die Täter, indem sie ein Fenster zerstörten, durch das sie in das Gartenhaus einstiegen. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Einbruchserie in Helmstedter Gartenlauben

Bereits am Osterwochenende waren Unbekannte in insgesamt sieben Lauben in dem Kleingartenverein eingebrochen. Die Polizei kann einen Tatzusammenhang zwischen diesen sieben und der neusten Tat nicht ausschließen.

Die Ermittler hoffen darauf, dass Passanten oder und Autofahrern verdächtige Personen aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizeiwache am Ludgerihof unter der Rufnummer 05351/521-0 entgegen.

