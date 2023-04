Esbeck lädt alle Schnäppchenjäger zum Dorfflohmarkt ein

Zum inzwischen dritten Mal findet in Esbeck am Sonntag, 16. April, ein Dorfflohmarkt statt. (Archivbild).

In Esbeck kommen Schnäppchenjäger am nächsten Sonntag, 16. April, wieder voll auf ihre Kosten. Zum dritten Mal nach 2019 und 2021 veranstaltet das Organisationsteam um Sylvia Schünemann den großen Dorfflohmarkt. Das Event für Trödelfans beginnt am Sonntag um 10 Uhr. Freuen dürfen die sich unter anderem auf ein vielfältiges Angebot an Textilien, Literatur, Haushaltswaren, Spielzeug, Werkzeug und Tonträger.

Standgebühr für Teilnehmer beträgt 5 Euro

„Wie immer werden wir die Standgebühren in Höhe von 5 Euro für die Jugend und den guten Zweck verwenden“, versichert Silvia Schünemann und hofft, mit der dritten Auflage die Teilnehmerzahl vielleicht sogar noch etwas steigern zu können.

An der Premiere des ortsweiten Flohmarkts hatten sich rund 100 Haushalte beteiligt, vor zwei Jahren konnten Besucher dann schon an rund 140 Verkaufsständen an und auf den Wohngrundstücken im Dorf nach Herzenslust stöbern.

Kathrin Rose (von links), Sylvia Schünemann und Sandra Kurzawa hatten 2019 den Esbecker Dorfflohmarkt ins Leben gerufen. (Archivbild) Foto: Privat

Bewährt hatte sich dabei der detaillierte Lageplan, den das Orga-Team an alle Besucher verteilt hatte, damit sich auch Ortsfremde beim Sonntagsspaziergang durch Esbeck schnell zurecht finden. „Diese Karte wird es auch in diesem Jahr wieder geben, wir sind gerade dabei sie zu erstellen“, verrät Schünemann, die wieder mit vielen auswärtigen Besuchern rechnet. Ausgegeben wird der Lageplan auf dem Esbecker Sportplatz, wo auf hungrige oder durstige Schnäppchenjäger auch ein Angebot an Speisen und Getränken zur Stärkung wartet.

Einnahmen haben bereits viele Spenden ermöglicht

Ins Leben gerufen hatten Kathrin Rose, Sandra Kurzawa und Sylvia Schünemann das quirlige Treiben einst auch, um die Dorfgemeinschaft zu stärken. Der Plan ging auf. „Bisher konnten wir die Einnahmen aus den Teilnehmergebühren schon für zahlreiche Spenden verwenden“, blickt Schünemann zurück. So habe sich beispielsweise der Sportverein über Wurfspeere und Stoppuhren wie auch über neue Tennisnetze für das Kindertraining freuen können. Die Esbecker Kirchengemeinde erhielt einen Ersatzbehälter für die Zuckerwatte-Maschine, die Bänke gegenüber dem Feuerwehrhaus wurden mit neuen Sitzkissen samt Aufbewahrungsbox ausgestattet. Und für die Kindergartenkinder gab’s ein Kamishibai-Erzähltheater sowie das Buch „Wenn ich ein Tier im Wald wär“.

