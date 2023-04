Essehof. Außerdem: In Uhry und Schoderstedt haben Unbekannte Werkzeug, landwirtschaftliche Nutzgeräte und Anbauteile gestohlen.

Blaulicht Helmstedt Milchtankstelle in Lehre geknackt – 1.000 Euro Schaden

Unbekannte Diebe haben zwischen Montagabend und Dienstagmorgen einen Milchverkaufsstand in Essehof (Im Altdorf) geknackt. Wie die Polizei berichtet, befand sich der Milchautomat in einer gesicherten Holzhütte, deren Schloss die Täter mit großer Gewalt öffneten. Der innen befindliche Milchautomat wurde mit zerstörerischer Kraft geöffnet. Die innen liegende Geldkassette nahmen die Diebe mit sich ehe sie in unbekannte Richtung flohen.

Die Ermittler hoffen darauf, dass Anwohner, Passanten oder Autofahrer verdächtige Geräusche, oder Personen wahrgenommen haben und bitten um Hinweise an die Polizeistation in Lehre oder die Rufnummer (05353) 941050.

Landwirte in Königslutter werden Opfer von Diebe

Zu zwei Diebstählen ist es zwischen Samstag- und Dienstagabend in Königslutter gekommen, teilt die Polizei mit. Demnach haben in Uhry, Auestraße, Unbekannte mehrere Anbauteile eines Traktors gestohlen – der Schaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Diebe entwenden landwirtschaftliche Geräte in Königslutter

Zwischen Montagabend, 23 Uhr, und Dienstagmorgen, 8 Uhr, haben Unbekannte in Schoderstedt Werkzeug und landwirtschaftliche Nutzgeräte von einem landwirtschaftlichen Anwesen gestohlen, schreibt die Polizei und kann einen Zusammenhang der beiden Taten nicht ausschließen.

„Von daher hoffen die Beamten darauf, dass Anwohner oder Autofahrer verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben“, heißt es. Hinweise: 05353 941050.

