Unbekannte brechen in Warberg ein – Kameras entwendet

Warberg. In Warberg sind Unbekannte am Freitagabend in ein Wohnhaus eingebrochen. Sie haben zwei Fotokameras gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

In ein Wohnhaus eingebrochen sind am Freitagabend Unbekannte in Warberg. Das teilt die Polizei mit. Die Tat habe sich zwischen 19.30 und 0.30 Uhr im Steinweg ereignet. Der Mitteilung zufolge öffneten die Täter eine Terrassentür an der Rückseite des Hauses.

Unbekannte stehlen Kameras in Warberg

Im Haus durchsuchten die Täter laut Polizei nahezu jedes Zimmer. Dort durchsuchten sie Schubladen und Schränke. Schließlich entwendeten sie zwei Fotokameras und flohen unerkannt.

Die Polizei Helmstedt sucht nun nach Hinweisen: 05361 46460.

Lesen Sie mehr:

Keine wichtigen News mehr verpassen: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter "News-Update" anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de