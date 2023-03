Lehre. Unbekannte haben in Lehre im Kreis Helmstedt randaliert: Mit Sprühfarbe hinterließen sie etwa auf Fassaden Hakenkreuze und andere Schmierereien.

Dieses Gebäude an der Ortsdurchfahrt in Lehre wurde in der Nacht zu Freitag mit Farbe besprüht.

Vandalismus Hakenkreuze und andere Schmierereien in Lehre

Zahlreiche Schmierereien auf Häusern und Straßenschildern an der Ortsdurchfahrt in Lehre haben Unbekannte in der Nacht zu Freitag hinterlassen. Unter anderem entdeckt von Ortsbürgermeister Heinrich Köther.

Der berichtete unserer Zeitung davon, dass die Unbekannten beispielsweise Hakenkreuze auf die Wand eines neugebauten Wohnhauses gesprüht hatten, das direkt neben einer Flüchtlingsunterkunft liegt. „Das ist eine richtig große Sauerei“, befand er.

Etwa 15 bis 20 verschiedene Fällen seien demnach am Freitag beim zuständigen Polizeikommissariat in Königslutter angezeigt worden. Nähere polizeiliche Informationen erhielten wir am Freitag dazu jedoch nicht mehr.

Auch Ortsschilder waren nicht sicher vor den Schmierereien. Foto: Dirk Fochler

