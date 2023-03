Helmstedt. Auch die Krankenhaus-Mitarbeiter in Helmstedt sollen sich an einer Protestaktion beteiligen. Das ist geplant.

Protest im Krankenhaus Gewerkschaft Verdi ruft in Helmstedter Klinik zu Protest auf

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten der Helios St. Marienberg Klinik Helmstedt zu einer sogenannten aktiven Mittagspause auf. Die Protestaktion ist für Donnerstag, 30. März, um 12 Uhr vor dem Krankenhaus geplant.

„Die Krankenhausbeschäftigten halten die Gesundheitsversorgung unter widrigsten Bedingungen am Laufen. Ihr unermüdlicher Einsatz muss honoriert werden – auch finanziell“, wird Verdi-Gewerkschaftssekretärin Miriam Seedorf in einer Pressemitteilung der Gewerkschaft zitiert. Kritik wird darin am Helios-Konzern geübt.

Verdi: Angebot völlige Respektlosigkeit

Bei den Verhandlungen zum Konzerntarifvertrag, der auch in der Helmstedter Klinik gilt, hätte demnach der Arbeitgeber erklärt, es sei nicht seine Aufgabe, Preissteigerungen und Reallohnverluste bei den Beschäftigten auszugleichen. „Angesichts der enormen Preissteigerungen brauchen die Helios-Beschäftigten dringend eine dauerhafte ordentliche Erhöhung ihrer Einkommen. Zwei mal zwei Prozent sind da viel zu wenig. Einmalzahlungen können nur einmal ausgegeben werden, dann ist die Wirkung weg“, heißt es laut Seedorf.

Dieses Angebot bedeute wegen der Leermonate für das Kalenderjahr 2023 eine Erhöhung von einem Prozent. „Den Beschäftigten in diesen Zeiten so ein Angebot zu machen, ist aus unserer Sicht eine völlige Respektlosigkeit.“

Verdi fordert 10,5 Prozent mehr Geld

Für die insgesamt rund 21.000 Beschäftigten im Helios-Konzerntarifvertrag fordere die Verdi-Tarifkommission 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro mehr. Für die Auszubildenden wird ein Plus von 200 Euro gefordert.

Vor der am 5. April bevorstehenden dritten Verhandlungsrunde wollen die Beschäftigten jetzt mit der aktiven Mittagspause Druck für die Verhandlungen machen. red/sar

