Welpe aus Auto geworfen – Polizei Königslutter sucht Zeugen

Königslutter. Am Samstagmittag haben Unbekannte in Königslutter einen Yorkshire-Terrier Welpen aus einem Auto geworfen. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Dem kleinen Hund ist nichts passiert. Er wurde in eine Tierklinik gebracht (Symbolbild).

Unbekannte Personen haben am Samstagmittag im Rieseberger Weg in Königslutter einen Welpen aus einem haltenden Auto mit Goslarer Kennzeichen geworfen und sind dann weitergefahren. Glücklicherweise wurde der kleine Yorkshire-Terrier nicht verletzt.

Laut der Polizei Helmstedt bemerkte eine aufmerksame Zeugin am Samstagmittag, wie im Rieseberger Weg ein Welpe aus einem roten Auto geworfen wurde. Im Anschluss fuhr der Autofahrer davon und ließ den Hund zurück. Die Zeugin verständigte umgehend die Polizei. Die Beamten brachten den Welpen in eine nahe gelegene Tierklinik, wo er untersucht wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Hund nicht verletzt. Er blieb jedoch vorerst in der Klinik.

Nähere Hinweise auf den Pkw oder dien Insassen liegen derzeit nicht vor.

Zeugen, werden gebeten, sich bei der Polizei in Königslutter unter der Telefonnummer (05353) 941050 zu melden.

