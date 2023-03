Helmfest-Warm-Up Aufwärmrunde für das Helmfest-Open-Air in Büddenstedt

Aus Österreich holen die Festival-Macher die Wiener Band Stesy zum Helmfest-Warm-Up in den Büddenstedter Rathaussaal.

Helmstedt. Im Rathaussaal in Büddenstedt lassen es die Macher des Helmstedter Heavy-Metal-Festivals an diesem Wochenende krachen. Diese vier Bands reisen an.