Helmstedt. In einem Kaufland-Markt in Helmstedt hat der Verein einen Bücher-Turm aufgestellt. Der Turm ist eine Art dauerhafter Miniatur-Flohmarkt.

Henning und Cordula Schwarz (von links) sowie Andreas Uetze präsentieren den neuen Bücher-Turm des Lions-Clubs bei Kaufland in Helmstedt.

Bücher-Turm in Helmstedt

Bücher-Turm in Helmstedt Lions-Club Helmstedt stellt Bücher-Turm bei Kaufland auf

Bei Kaufland am Magdeburger Berg in Helmstedt gibt es einen neuen Bücher-Turm des Lions-Clubs Helmstedt. Wie der Verein berichtet, gilt dort das Angebot „Buch gegen Spende“.

Der Lions-Club Helmstedt besteht seit mehr als 50 Jahren. Seit mehr als 10 Jahren führt der Club den Bücherflohmarkt auf dem Martinimarkt. Diesen ergänzt der Verein um ganzjährige Angebote aus dem Bücher-Turm. Die Kaufland-Marktleitung war damit einverstanden, dieses Angebot auch in dem Markt am Magdeburger Berg anzubieten.

Damit sind die Lions nunmehr aber auch in der Pflicht, die Bestände der angebotenen Büchern stets zu aktualisieren. Bereits in den ersten Wochen zeigen sichtbare Lücken, wie der Verein schreibt. Mit den Spenden, die Leser und Leserinnen für die Bücher am Turm abgeben unterstützt der Lions-Club regionale Projekte im Landkreis Helmstedt.

red

