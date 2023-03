Lehre. In Lehre sind unbekannte Täter durch ein Kellerfenster gestiegen und in ein Wohnhaus eingebrochen. Sie wurden fündig. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Polizei Helmstedt Einbruch in Lehre – Täter kamen durch das Kellerfenster

Unbekannte Täter sind zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagnachmittag in ein Einfamilienhaus in der Straße Teichtal in Lehre eingebrochen und stahlen Schmuck und Bargeld.

Laut der Polizei Helmstedt verschafften sich die unbekannten Täter Zutritt zu dem Wohnhaus, nachdem sie ein Kellerfenster auf der Rückseite des Hauses aufhebelten. In dem Haus durchsuchten die Einbrecher die einzelnen Räume nach Wertgegenständen. Nachdem sie Geld und Schmuck fanden, verließen sie in unbekannte Richtung das Haus.

Die Ermittler hoffen nun auf Zeugen, denen im Tatzeitraum Personen oder Fahrzeug aufgefallen sind, auch wenn diese im Moment der Wahrnehmung für die Zeugen nicht sonderlich verdächtig wirkten. Hinweise bitte telefonisch unter (05361) 46460 an die Polizei Wolfsburg.

Weitere Meldungen aus Helmstedt lesen Sie hier:

Keine wichtigen News mehr verpassen: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter "News-Update" anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de