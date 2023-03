Frontalcrash in Helmstedt – schneebedeckte Straße war Schuld

Am Donnerstagabend ist es zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 642 gekommen. Ein 19 Jahre alter Fahrer stieß frontal mit einer 58-jährigen Fahrerin zusammen. Glücklicherweise wurden weder die Fahrer, noch die Beifahrer verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden.

Laut der Polizei Helmstedt fuhr der 19-Jährige am Donnerstagabend in Begleitung einer 18-Jährigen auf der Landstraße von Beendorf in Richtung Helmstedt. In einer Rechtskurve kurz vor dem Ortseingang Bad Helmstedt kam er auf der schneebedeckten Straße ins Rutschen und geriet auf die Gegenfahrbahn. Der 19-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr frontal in das Auto der 58-Jährigen. Auch die Frau, die in Begleitung ihres gleichaltrigen Mannes von Bad Helmstedt in Richtung Beendorf unterwegs war, konnte weder ausweichen noch bremsen.

Zum Glück wurden die Personen nicht verletzt und kamen mit dem Schrecken davon. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

MWeitere Meldungen aus Helmstedt lesen Sie hier:

Keine wichtigen News mehr verpassen: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter "News-Update" anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de