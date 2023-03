Helmstedter CDU-Frauenunion hat eine neue Chefin

Dorothea Dannehl, die 25 Jahre den Vorsitz der CDU-Frauenunion in Helmstedt innehatte, hat nun keine Wiederwahl als Vorsitzende angestrebt, teilt die Gruppe mit. In einem Rückblick habe sie auf die 25 Jahre ihrer Tätigkeit geschaut und die Zuhörer an Begegnungen und der Zusammenarbeit mit zahlreichen engagierten Frauen teilhaben lassen.

Dabei habe sie unter anderem anhand von Mitgliederzahlen deutlich gemacht, dass sich der Anteil von Frauen auf mehr als 40 Prozent erhöht habe. „Dennoch müssen und sollen weiterhin junge Frauen geworben werden“, lautet laut Mitteilung eins der Ziele des neu gewählten Kreisvorstands.

Nachfolgerin von Dorothea Dannehl ist demnach als neue Kreisvorsitzende Kerstin Jäger aus Groß Brunsrode. Sie habe ihrer Vorgängerin im Amt für deren Tätigkeit gedankt.

Vorstand hat acht Beisitzerinnen

Cornelia Bosse aus Helmstedt und Diana Siedentopf aus Lehre fungieren nach der Neuwahl als stellvertretende Vorsitzende. Der Vorstand wird mit acht Beisitzerinnen komplettiert: Dorothea Bertling, Dorothea Dannehl, Elisabeth Heister-Neumann, Ulrike Janze, Bärbel Jacobs, Britta Michel, Kathleen Radeck und Patricia von Berg.

„Tue nie etwas, um Dank zu ernten, sondern immer aus Überzeugung: Dieses Zitat von Dorothea Dannehl übernehme ich gerne für meine künftige Vorstandsarbeit“, wird Kerstin Jäger in der Mitteilung zitiert. Im aktuellen Jahresprogramm 2023 seien interessante Veranstaltungen zusammengestellt worden.

Lesung geplant

So gebe es rückwirkend zum Weltfrauentag am 13. April ab 18.30 Uhr in der Buchhandlung Siedentopf in Lehre eine Lesung zum Thema „Grausame Kriege – was macht das mit Frauen?“. Auch wolle die Gruppe das Volksbegehren zum Erhalt der Förderschule Lernen unterstützen.

red

