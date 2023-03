Helmstedterinnen gewinnen ersten Preis bei Jugend Musiziert

Zwei Schülerinnen der Kreismusikschule Helmstedt haben erfolgreich am diesjährigen Regionalwettbewerb „Jugend Musiziert“ teilgenommen. Nach Angaben der Musikschule traten Gerda Reddemann und Tabea Sundmacher bei dem Wettbewerb in Gifhorn auf. Die beiden 16-Jährigen erhielten dabei jeweils einen ersten Preis.

Tabea Sundmacher überzeugte die Jury mit ihrem Spiel auf der großen Konzertharfe und Gerda Reddemann mit ihrer Stimme in der Kategorie „klassischer Gesang“. Beide traten auch im Abschlusskonzert des Regionalwettbewerbs auf und ernteten starken Beifall. Für Tabea Sundmacher geht es nun in die nächste Runde zum Landeswettbewerb in der Hochschule für Musik und Theater in Hannover.

