Helmstedt. Beim Linksabbiegen übersieht eine Seniorin in Helmstedt den Gegenverkehr. Es kommt zum Unfall, zwei Menschen werden verletzt.

Ein Unfall mit zwei Verletzten hat die Polizei in Helmstedt am Freitag beschäftigt (Symbolbild).

Verkehrsunfall Seniorin verursacht Unfall in Helmstedt mit zwei Verletzten

Bei einem Unfall sind in Helmstedt am Freitag zwei Menschen verletzt worden. Das teilt die Polizei am Sonntag mit.

Laut Bericht war eine 83-Jährige am Freitagnachmittag gegen 15.45 Uhr auf der B1 unterwegs, sie kam vom Harbker Kreisel. Als die Seniorin nach Links auf die Straße Magdeburger Tor in Helmstedt abbiegen wollte, übersah sie einen 54-Jährigen aus dem Kreis Wolfenbüttel, der ihr entgegenkam.

Airbags lösen durch Wucht des Zusammenpralls aus

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Airbags im Ford des 54-Jährigen auslösten. Sowohl die 83-Jährige als auch der 54-Jährige wurden leicht verletzt, beide PKW mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 6500 Euro.

red

