Fridays for Future Globaler Klimastreik: Helmstedter Förster ist beschämt

Anlässlich des Globalen Klimastreiks am Freitag zog der Fridays-for-Future-Demonstrationszug durch die Stadt.

Helmstedt. Beim Globalen Klimastreik von Fridays for Future in Helmstedt kommen auch ein Förster und ein Vertreter vom Nabu zu Wort. So lief die Demonstration.