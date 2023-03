Helmstedt. Am Donnerstagmittag haben Unbekannte ein Portemonnaie aus einem geparkten Auto gestohlen. Diese und weitere Polizeimeldungen aus Helmstedt.

Die Polizei hat Hinweise zu zwei verdächtigen Männern am Tatort (Symbolbild).

Polizei Helmstedt Autoeinbruch in Helmstedt – Diebe stehlen Portemonnaie

Unbekannte Täter haben am Donnerstagmittag ein Portemonnaie aus einem abgestellten Fahrzeug am Tangermühlenweg in Helmstedt gestohlen.

Laut der Polizei Helmstedt parkte die Skoda-Fahrerin ihr Fahrzeug am Donnerstagmittag auf einem Parkplatz am Tangermühlenweg in der Nähe eines Eingangs zum dortigen Friedhof.

Als die Frau etwa eine halbe Stunde später wieder zu ihrem Auto kam, bemerkte sie das eingeschlagene Beifahrerfenster. Ihr Portemonnaie wurde gestohlen. Dies hatte zuvor offen auf dem Beifahrersitz gelegen.

Nach bisherigen Ermittlungen hielten sich zur Tatzeit zwei unbekannte, dunkel gekleidete Männer mit südeuropäischem Erscheinungsbild auffällig lange an verschiedenen Fahrzeug in Tatortnähe auf. Ob diese Männer etwas mit dem Diebstahl zu tun haben oder wichtige Zeugen sind, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Helmstedt unter der Telefonnummer (05351) 5210 zu melden.

Die Polizei warnt davor, Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen. Schon gar nicht sollten diese so platziert sein, dass sie sofort als solche wahrgenommen werden.

Schaufensterscheibe von Apotheke in Schöningen eingeworfen

Unbekannte Täter haben am Donnerstagabend mit einer Steinplatte die Schaufensterscheibe einer Apotheke in der Niederstraße in Schöningen eingeworfen.

Ob es um eine Sachbeschädigung oder einen versuchten Einbruchsdiebstahl ging ist der Polizei Helmstedt derzeit nicht bekannt. Die Tat spielte sich innerhalb weniger Minuten ab. Hinweise bitte telefonisch an das Polizeikommissariat in Schöningen unter der Telefonnummer (05352) 951050.

