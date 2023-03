Schüler aus dem Kreis Helmstedt sprechen Songtexte im Radio ein

Im Rahmen des Projektes „Klasse übersetzt!“ haben Schülerinnen und Schüler der Schunterschule in Flechtorf einen englischen Song ins Deutsche übersetzt. Wie die Grundschule berichtet, geschah dies zusammen mit Radiomoderator Ted Stanetzky und seinem dreiköpfigen Team des Radiosenders Radio SAW.

Die Schüler der Klassen 4a und 4b übersetzten gemeinsam mit Stanetzky den Hit „Gold“ der Künstlerin Loi. Anschließend sprachen die Viertklässler ihre Übersetzung live im Klassenzimmer ein. In der Rubrik „Was heißt das auf Deutsch?“ wird die Song-Übersetzung insgesamt fünf Mal auf Radio SAW ausgestrahlt. Die erste Sendung ist am Freitag, 10. März, um 6.50 Uhr. In den darauffolgenden vier Tagen spielt der Radiosender die Übersetzung ein Mal pro Tag: am 11. März um 11.15 Uhr, am 12. März um 17.45 Uhr, am 13. März um 13.45 Uhr und am 14. März um 15.45 Uhr.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus dem Kreis Helmstedt:

Englisch-Lehrerin Sarah Wojtzyk war bei der Projekt-Stunde dabei. Das Lied hätten die Schüler wirklich „klasse übersetzt“, sagt die Lehrerin. „Die Kinder hatten sehr viel Freude an der Stunde und waren mit großer Motivation dabei.“ Die Schüler warten nun aufgeregt auf die Ausstrahlungen im Radio.

Täglich wissen, was in Helmstedt passiert: Hier kostenlos für den täglichen Helmstedt-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de