Platzwart Oliver Scheyno bringt 20 weitere Nistkästen an den Eichen rund um die Sportanlage des TuS Essenrode an. Die Meisen sollen die Raupen des Eichenprozessionsspinners fressen. Die Nistkästen sind in der Jugendwerkstatt Holzwurm in Helmstedt hergestellt worden.