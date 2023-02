Lehre. Zwischen Lehre und Boimstorf hat in der Nacht zu Sonntag eine Scheune gebrannt. Es gab keine Verletzten, der Einsatz dauerte über Stunden.

Polizei Helmstedt Kreis Helmstedt: Scheune gerät in Brand – Einsatz über Stunden

Aus bisher unbekannter Ursache ist in der Nacht zu Sonntag eine Scheune an der Kreisstraße 58 zwischen Lehre-Kampstüh und Boimstorf in Brand geraten. Nach Angabe der Polizei ist die Scheune völlig zerstört worden. Es gab keine Verletzten.

Die Löscharbeiten gestalteten sich umfangreich und dauerten über Stunden an. An den Löschmaßnahmen waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Glentorf, Rothenkamp, Ochsendorf, Königslutter und Lehre beteiligt. Über Stunden musste die Polizei die Kreisstraße 58 aus Richtung Lehre bis zum Abzweig der Kreisstraße 2 vollsperren. Die Brandermittler des 1. Fachkommissariates der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt nahmen die Ermittlungen auf und beschlagnahmten den Brandort.

