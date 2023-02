Autofahrer gerät auf Gegenfahrbahn – Fahrer alkoholisiert

Helmstedt. Ein 30-Jähriger hat die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist in Helmstedt beim Befahren der Gegenfahrbahn in mehrere Autos gefahren.

Am frühen Sonntagmorgen ist in Königslutter ein 30-Jähriger Autofahrer mit einem geparkten Auto kollidiert. Er verletzte sich leicht.

Der 30-Jährige fuhr mit seinem Fahrzeug auf der Berliner Straße in Sunstedt in Richtung Süpplingen. Kurz vor dem Ortsausgang kam der Pkw-Fahrer auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem am Straßenrand geparkten Fahrzeug. Der 30-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde in einem Rettungswagen behandelt.

Durch den Aufprall wurde das Auto gegen einen Stromkasten, einen Zaun und weitere Fahrzeuge geschoben.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Atemalkohol bei dem 30-Jährigen fest. Ein Test ergab einen Wert von 1,00 Promille. Der Führerschein des 30-Jährigen wurde beschlagnahmt.

Weitere Meldungen aus Helmstedt lesen Sie hier:

