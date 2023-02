(Archiv) In Helmstedt sind Unbekannte in ein leerstehendes Wohnhaus eingebrochen.

Polizei Helmstedt Einbruch in leerstehendes Wohnhaus in Helmstedt

In einem zur Zeit nicht bewohntem Wohnhaus in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Helmstedt ist es in dieser Woche zu einem Einbruch gekommen. Im Zeitraum vom Mittwoch bis Samstag gelangten bislang Unbekannte nach Einschlagen der Scheibe eines Terrassenfensters in das Gebäude und durchsuchten es.

Ob die Unbekannten fündig wurden, konnte bislang nicht geklärt werden. Zeugen, die verdächtige Personen im bemerkt haben, wenden sich bitte an die Polizei Helmstedt unter (05351) 5210.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de