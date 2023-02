Lehre. Zwei Einbrüche in der Gemeinde Lehre vom Wochenende beschäftigen die Polizei. Noch ist unklar, ob die Taten in Essehof und Flechtorf zusammenhängen.

In Flechtorf und Essehof in der Gemeinde Lehre wurden am Wochenende in Häuser eingebrochen. (Symbolbild)

Blaulicht Helmstedt Einbrüche in Lehre: Täter schlagen in Essehof und Flechtorf zu

Am Wochenende sind Unbekannte in zwei zwei Häuser in Essehof und Flechtorf in der Gemeinde Lehre eingebrochen. Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag verschafften sich die Täter Zugang in die Gebäude, die Höhe des Diebesgutes ist derzeit noch nicht bekannt, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Einbruch in Flechtorf und Essehof

Zunächst entdeckte der Inhaber eines Hauses im Forstweg in Essehof am Sonntagmorgen, dass bei ihm eingebrochen worden war. Bei der Tatortaufnahme stellte sich heraus, dass die Unbekannten sich gewaltsam durch ein Fenster im Erdgeschoß Zutritt zu dem Gebäude verschafft hatten. Im Haus durchsuchten die Einbrecher die Räume nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde sei derzeit nicht bekannt. Die Täter konnten das Gebäude unerkannt verlassen.

Gegen Abend wurde die Polizei über einen weiteren Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Alpersberg in Flechtorf verständigt. Dort gelangten Einbrecher über die Terrassentür in das Haus und durchsuchten Schränke und Schubladen.

Zusammenhang zwischen den Taten in Lehre noch unklar

Ob es einen Zusammenhang zwischen den Einbrüchen in Essehof und Flechtorf gibt ist Gegenstand aktueller Ermittlungen.

Zeugen, die im Bereich der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich mit den Ermittlern des 2. Fachkommissariates in Wolfsburg unter der Telefonnummer (05361) 46460 in Verbindung zu setzen.

red

