Helmstedt: 33-Jähriger bei Drogenfahrt aufgeflogen

Helmstedt. In Helmstedt ist ein Autofahrer von der Polizei angehalten worden. Der Urintest fiel positiv aus. Diese und weitere Polizeimeldungen aus Helmstedt.

Am Samstagnachmittag ist den Polizisten in Helmstedt auf dem Triftweg ein Autofahrer aufgefallen. Sie hielten den 33-Jährigen an und führten einen Urintest mit dem Mann durch. Dieser reagierte positiv auf THC. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und fuhren ihn ins Klinikum Helmstedt für eine Blutentnahme. Gegen den 33-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des Besitzes von Betäubungsmitteln und ein Verfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis trotz Führerscheins

Am Samstagabend hat die Polizei einen Autofahrer im Maschweg kontrolliert. Der 68-jährige Mann händigte den Beamten einen polnischen Führerschein aus. Durch polizeiinterne Ermittlungen stellten die Polizisten fest, dass es dem 68-Jährigen in Deutschland amtlich untersagt war, führerscheinpflichtige Fahrzeuge zu fahren. Gegen den 68-Jährigen und die Halterin des Autos wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. red

