Lkw-Unfall auf der A2 bei Helmstedt – kilometerlanger Stau

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 2 nach der Abfahrt Helmstedt/Zentrum sind zwei Lkws mit etwa 25 Tonnen Ladung zusammengeprallt. Nach Informationen des Bergungsteams müssen tausende Flaschen Wein und Schnaps, sowie hunderte Kartons mit Süßigkeiten umgeladen werden.

Ab Rennau in Richtung Osten staut sich nun der Verkehr etwa 6 Kilometer. Es geht stop and go einspurig an der Unfallstelle vorbei. Die Wartezeit beträgt etwa 1 Stunde. Auch die Umleitungsstrecken sind völlig überlastet. Die Verkehrsmanagementzentrale empfiehlt das Gebiet weiträumig zu umfahren. Die empfohlene Umleitung: Richtung Magdeburg über Barmke, Emmerstedt, Helmstedt, B244 und B1.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Zur Unfallursache liegen noch keine Infos vor.

