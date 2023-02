„Flammeninferno“ in Schöningen – Autos und Carport niedergebrannt

Helmstedt. In Schöningen sind in der Nacht zu Donnerstag zwei Autos aus ungeklärten Umständen völlig niedergebrannt. Nun ermittelt die Polizei Helmstedt.

In Schöningen stand ein Carport mit zwei Autos darunter in der Nacht in Vollbrand. Die Feuerwehr war bis 6 Uhr morgens im Einsatz.

In der Nacht zu Donnerstag sind in der Straße Am Steinbruch in Schöningen zwei Pkw und ein Carport niedergebrannt. Auch ein angrenzendes Wohnhaus wurde nach Polizei-Angaben durch den Brand beschädigt. „Bereits während der Anfahrt zur Einsatzstelle bot sich den Einsatzkräften ein großes Flammeninferno“, berichtet die Sprecherin der Schöninger Feuerwehr.

Kurz nach Mitternacht wurde der Eigentümer des Holzhauses durch die Alarmanlage seines Autos geweckt. Dieses, ein weiteres Auto und das Carport brannten bereits. Die Flammen griffen auch auf den Dachstuhl des Hauses über.

„Flammeninferno“ in Schöningen – Feuerwehr im Großeinsatz, B82 gesperrt

„Eine zusätzliche Gefahr stellte ein Heizöltank dar, der sich im Geräteraum des brennenden Carports befand“, sagt die Schöninger Feuerwehr. Die Einsatzkräfte aus Schöningen, Hoiersdorf, Heeseberg und Esbeck leiteten unverzüglich eine „massive Brandbekämpfung“ über mehrere Strahlrohre und den Teleskopmast aus Schöningen ein. Wegen der knappen Löschwasserversorgung am Steinbruch musste ein sogenannter Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen eingerichtet werden, um die Einsatzstelle ausreichend mit Wasser zu versorgen. Dazu war die Bundesstraße 82 zeitweise voll gesperrt.

Das angrenzende Wohnhaus ist nach dem Brand laut Polizei unbewohnbar. Das Feuer hatte auch auf den Dachstuhl übergegriffen. Foto: Feuerwehr Schöningen

Trotz der Löscharbeiten brannten die beiden Autos und das Carport völlig nieder. Der Brand konnte laut Feuerwehr gegen 4 Uhr gelöscht werden – der Einsatz insgesamt dauerte bis 6 Uhr morgens.

Das Wohnhaus ist durch die Beschädigungen derzeit nicht bewohnbar. Die Brandursache ist unklar.

Weitere Nachrichten aus Helmstedt lesen Sie hier:

Keine wichtigen News mehr verpassen: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter "News-Update" anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de