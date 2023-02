Bäcker Lukas Kröhl (27) setzt auf traditionelles Bäckerhandwerk in Bio-Qualität. Am Mittwoch hat er seine Klosterbäckerei in Schöningen eröffnet. Das Sortiment ist bewusst überschaubar gehalten. Lukas Kröhl bietet zwei Brötchensorten an – mit Körnern (Bild) und ohne.