Helmstedt: Spielautomaten aufgebrochen - Täter flüchten

Helmstedt. Einbrecher sind Dienstagnacht über das Dach in eine Spielothek in Helmstedt eingestiegen. Die Polizei Helmstedt sucht Zeugen.

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag in eine Spielothek in der Industriestraße in Helmstedt eingebrochen. Dort brachen sie Automaten auf und stahlen Bargeld.

Laut der Polizei Helmstedt löste am Dienstag gegen 2.43 Uhr ein Einbruchsalarm in der Spielothek in der Industriestraße aus. Als der Wachdienst und die Polizeibeamten eintrafen, waren die Einbrecher bereits geflüchtet.

Bei der anschließenden Spurensuche in der Spielothek stellte sich heraus, dass die Täter mehrere Spielautomaten aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld gestohlen hatten.

Nach bisherigen Ermittlungen gelangten die Einbrecher über das Dach in das Gebäude. Auch später flüchteten sie darüber.

Zeugen, denen im Tatzeitraum Personen auf dem Dach oder in der Nähe des Tatortes aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei in Helmstedt unter der Telefonnummer (05351) 521-0 zu melden.

