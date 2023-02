Einbrecher in Groß Brunsrode – Zeugen gesucht

Unbekannte Täter sind am Montagabend in ein Haus in der Straße Am Kirchweg in Groß Brunsrode eingebrochen. Bisher ist unbekannt, was die Täter gestohlen haben.

Die Eigentümer verließen ihr Haus in Groß Brunsrode am frühen Montagabend. Die Bewohner kamen etwa 15 Minuten später zurück. Da entdeckten sie eine eingeschlagene Fensterscheibe. Durch diese verschafften sich die Einbrecher offensichtlich Zutritt zum Haus. Das Zeitfenster der Tat erstreckte sich von 18.40 Uhr bis 18.55 Uhr.

Die Täter durchwühlten Schränke und Schubladen und flüchteten durch die Terrassentür. Ob die Täter Wertgegenstände fanden oder durch die Rückkehr der Hauseigentümerin gestört wurden ist derzeit unbekannt.

Die Ermittler hoffen darauf, dass Zeugen das Einschlagen der Fensterscheibe gehört haben oder verdächtige Personen beobachten konnten. Hinweise bitte telefonisch an die Polizei Wolfsburg unter (05361) 4646-0.

red

